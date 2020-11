Heel Europa kleurt rood van de besmettingen, behalve Finland

Terwijl de tweede grote coronagolf in alle hevigheid over Europa rolt, is er welgeteld één land dat zich stevig staande weet te houden in de strijd tegen het virus: Finland. Het is als allerlaatste nog niet rood gekleurd. En het ziet er niet naar uit dat dit snel zal gebeuren.

Dieprood ziet de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) er nu al enkele weken uit. Slechts één land is nog niet over de symbolische grens van 120 bevestigde gevallen per 100.000 inwoners in twee weken tijd gegaan: Finland. En met een vrij constante incidentie van 53,4 besmettingen per 100.000 inwoners ziet het er niet naar uit dat daar heel snel verandering in zal komen.

De Finse overheid rapporteerde donderdag 197 nieuwe gevallen van Covid-19, wat het totaal op 18.542 brengt. Hoewel er de afgelopen twee weken 354 besmettingen meer gemeld werden dan de twee weken daarvoor, kan je amper spreken van een grote stijging. Die was er ook nauwelijks tijdens de eerste coronagolf.

Het zijn in Finland momenteel adolescenten en jongvolwassenen die goed zijn voor het hoogste aantal nieuwe gevallen, maar volgens Taneli Puumalainen - hoofd van het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn - worden ook steeds meer mensen van middelbare leeftijd besmet.

Er waren donderdag geen nieuwe overlijdens door toedoen van het coronavirus in Finland, wat het totaal op 365 houdt. Het gezondheidssysteem kan de toestroom van patiënten ook nog altijd goed aan. Woensdag lagen er in heel het land 76 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, van wie 16 op de intensive care. Ter vergelijking: Finland telt 5,5 miljoen inwoners, bijna een derde van het aantal Nederlanders. In ons land lagen er gisteren 2277 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 606 op de ic.

Ook in de hoofdstad Helsinki is de toestand in de ziekenhuizen onder controle. Medisch directeur Markku Mäkijärvi van het Helsinki University Hospital (HUS) zei dinsdag nog tegen de openbare omroep Yle dat er 700 tot 800 nieuwe besmettingen per week gemeld worden in het ziekenhuisdistrict en dat ongeveer 3 procent van de coronatests positief is. Er worden momenteel 20 coronapatiënten verzorgd in het HUS.

Finland test op grote schaal tegen het coronavirus. Testresultaten zijn er binnen de 24 uur. Er wordt ook volop ingezet op bron- en contactonderzoek. Verder wordt de nadruk gelegd op sociale afstand, het vermijden van grote samenkomsten en het dragen van een gezichtsmasker.

De overheid speelt ook kort op de bal. Zodra de cijfers beginnen te stijgen, worden strenge maatregelen van kracht, onder meer voor de horeca. Die duren doorgaans enkele maanden. Het voorkomt een grote nationale lockdown én de economie heeft er minder onder te lijden. Op geen enkel moment was er in Finland een avondklok van kracht of gingen de winkels dicht. Ook het openbaar vervoer bleef altijd rijden.

Het Noord-Europese land heeft ook strenge regels voor wie het land binnen mag en wie niet. Momenteel ben je er alleen welkom als je uit een land komt waar het aantal besmettingen even hoog of lager is dan in Finland zelf. Er is geen enkel land in Europa dat momenteel aan dat criterium voldoet.

De regering is nu aan het bekijken of ze de regels kunnen versoepelen, onder meer op verzoek van de toeristische industrie in Lapland die nog amper reizigers ziet. Er wordt overwogen om de grens te leggen op een besmettingsgraad die maximaal twee keer zo hoog is als in Finland zelf, maar op dit moment zou dat geen enkel verschil maken. Want ook aan dat nieuwe criterium voldoet momenteel geen enkel Europees land. De kans is sowieso klein dat een eventuele nieuwe wet er nog voor Kerstmis zal komen, om het toeristische najaar te redden.

Andere factoren die vaak worden aangehaald als ingrediënten voor het succes van Finland: de geografische ligging in een uithoek van Europa, de uitgestrektheid en de lage bevolkingsdichtheid. Maar ook de discipline en volgzaamheid van de bevolking. Zo konden de centrumlinkse regering van premier Sanna Marin en de lokale autoriteiten makkelijk drastische maatregelen doorvoeren, zonder dat ze betwist werden.

Bijna de helft van de Finnen heeft ook de app voor het traceren van contacten gedownload. Ter vergelijking: in Nederland was begin november, drie weken na de landelijke lancering, de corona-app van de overheid 3,7 miljoen keer gedownload.

