Heethoofden op de vuist in Brussel: 'Ze vechten zelfs met verkeersborden'

Update Man (67) zwaargewond na meterslange val in Bobbejaanland

18:02 In het bekende pretpark Bobbejaanland in het Belgische Lichtaart is vanmiddag een 67-jarige man zwaargewond geraakt. De man uit Antwerpen wilde een attractie in stappen, maar viel twee á drie meter naar beneden. Hij verkeert in levensgevaar, zegt de politie tegen het Nieuwsblad.