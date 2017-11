Helft van Argentijnse vriendengroep vindt dood tijdens aanslag New York

Dat de tien vrienden samen op reis konden, is al bijzonder te noemen. Een van de slachtoffers, de 48-jarige Ariel Erlij is eigenaar van staalbedrijf Ivanar en besloot de reis voor een paar van zijn minder bedeelde studiegenoten te bekostigen. Zo konden ze in ieder geval alle tien zonder problemen in het vliegtuig stappen.

Fietstocht

Het Argentijnse consulaat in New York heeft direct contact gezocht met de nabestaanden, die inmiddels naar New York onderweg zijn. Het nieuws over hun dood is het onderwerp van de dag in Argentinië. De Argentijnse president Mauricio Macri twitterde gisteren dat hij 'diep geschokt is door de tragische dood van alle slachtoffers'. Hij vraagt het hele land mee te leven met de families en vrienden van de getroffenen. Ook zegt hij dat noodzaak is om 'de strijd tegen de plaag die IS is, vol te houden'.