Herinnering aan Tankman leeft vooral voort op sociale media

Tankman, zoals hij bekend werd, hield dapper zijn boodschappentassen omhoog en stapte steeds voor de tank als die hem wilde passeren. De onverschrokken demonstrant is nooit geïdentificeerd. Anonieme omstanders trokken hem tenslotte weg en hij verdween in de massa. Was hij een 19-jarige student die later kon ontsnappen naar Taiwan? Leeft tankman anoniem ergens in China? Is hij toch opgepakt? Het is niet bekend. Hoeveel betogers, studenten vooral, er op en rond het plein omkwamen toen het leger hard ingreep is ook zo'n vraag. Honderden? Duizenden? Menigeen heeft in ieder geval gehoor gegeven aan de oproep van de Chinese kunstenaar en spotprenttekenaar Badiucao om de pose van Tankman te imiteren. Het leek op een generale voor de grote herdenking volgend jaar, dan is het dertig jaar geleden.

Symbool van verzet

Nikole Sprokel, adviseur van Amnesty, stond vier jaar geleden voor de Chinese ambassade ‘met zo’n lullig tasje in de hand’. Ter gelegenheid van 25 jaar Tiananmenplein stond hij naast Stuart Franklin, fotograaf van de iconische plaat. ,,Die tasjes zijn een symbool van verzet geworden. Het is triest dat dat besef bij jonge Chinezen nauwelijks nog bestaat. Logisch als je geen persvrijheid hebt. De Chinese autoriteiten bepalen wat er wel of niet gepubliceerd mag worden en dit is een gevoelig thema waar ze bovenop zitten. Dit staat ook in het onderwijsprogramma dus groeit een generatie op die er niets meer van weet. Wel is er nog een vaste kern demonstranten van moeders van het plein die nog steeds niet weten hoe het hun zonen en dochters is vergaan. Het is mooi te zien dat tankman wel leeft op sociale media.”

Levend houden

Kunstenaar Badiucao, die in Australië woont, poseerde zelf als tankman in 2016. Sindsdien heeft hij zijn project uitgebreid met een handleiding voor mensen die 'de mensenrechten willen verdedigen en vieren'. ,,Tankman is een visueel icoon geworden voor de protesten in China sinds 1989. De enige manier het beeld levend te houden is de figuur relevant te maken voor wat er nu speelt”. Volgens Badiucao lijken de boodschappentassen in deze context ‘magische wapens met bezwerende krachten om de tank te verslaan'. “Ik vraag me altijd af wat een hedendaagse tankman zou ophouden?" Dat laatste is door sympathisanten nu wereldwijd beantwoord met verschillende soorten boodschappentassen.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft China opgeroepen “volledige openbaarheid te geven over degenen die zijn gedood, vermist of worden gevangen gehouden.” Sprokel betwijfelt of het er ooit van komt. “Er zijn zoveel nieuwe wetten aangenomen die de controle op de samenleving alleen maar aanscherpen dat ik mijn twijfels heb. Het is wel belangrijk er naar te blijven vragen. De oproep van Pompeo is daarom belangrijk.”