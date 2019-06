Herman heeft bordje ‘Vrouw gezocht’ vervangen door bordje ‘Te koop’

Ja, het was even een stormloop nadat Herman Horyon in april dat bewuste bordje in zijn tuin plaatste aan de Sint-Sebastiaanstraat in Lummen. De man had eind 2017 zijn echtgenote verloren aan een vreselijke vorm van leverkanker en zijn gehandicapte dochter was vijftien jaar eerder overleden. ,,Familie? Ja die heb ik wel, ergens in Nederland. Maar ik zie ze nooit. Ik ben dus helemaal alleen vandaag. Mijn hele leven heb ik gewerkt om deze hoeve te renoveren en nu zit ik hier plots in mijn eentje. Dit levenswerk gaat straks naar erfgenamen die ik zelfs niet meer ken. Zonde toch? Ik heb hopelijk nog wat gezonde jaren voor de boeg. Die wil ik graag doorbrengen met een lieve vrouw. Niet voor de seks, he. Wel om nog wat mooie momenten te hebben en me een beetje te helpen. Als ik er niet meer ben, kan ze hier gewoon blijven wonen. Ze wordt mijn erfgename op huwelijksvoorwaarden”, zei hij toen tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.