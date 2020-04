Heroïsche oorlogsveteraan op honderdste verjaardag: bevorderd tot kolonel en 140.000 kaarten

De inmiddels wereldberoemde Britse oorlogsveteraan Tom Moore is vandaag op zijn honderdste verjaardag bevorderd tot kolonel. Steunend op zijn rollator haalde Moore recent in een mum van tijd ruim 30 miljoen pond op voor Britse zorgverleners. Hij noemt de bevordering een ‘kers op de taart.’

De Britse minister van Defensie, Ben Wallace, reageert eveneens verheugd op het eerbetoon. ,,Kapitein Tom is buitengewoon inspirerend. Ik vind het fantastisch dat ons leger hem op zo’n passende manier heeft geëerd. Hij belichaamt niet alleen de geest van onze ongelooflijke veteranengemeenschap, maar ook de vastberadenheid van dit land.’’

Dat Moore bevorderd zou worden tot kolonel was te verwachten. Twee weken geleden gonsde het al van de geruchten dat Moore, een civiel ingenieur, een ridderschap zou krijgen van de Britse koningin. Moore was al opgeklommen tot de rang van kapitein, omdat hij tijdens de De Tweede Wereldoorlog in onder meer in India en Birma had gediend.

Overal in Engeland hangen vandaag ter ere van zijn verjaardag kaartjes en tekeningen aan ramen, zijn er muurschilderingen van Tom terug te vinden in het straatbeeld en duiken er zelfs vogelverschrikkers met zijn beeltenis op. Moore ontving zelf meer dan 140.000 kaarten, waaronder een kaart van de Britse koningin Elizabeth, prins Harry en prins William. In een korte reactie liet de veteraan weten alle aandacht ‘extreem bijzonder’te vinden, net zoals zijn behaalde leeftijd.

Volledig scherm Engeland feliciteert de oorlogsveteraan massaal. © AFP

Wat een paar weken geleden begon als een bescheiden initiatief om het Britse zorgpersoneel een hart onder de riem te steken, mondde in een mum van tijd uit tot een gigantische virale sponsorloop. In totaal liep de veteraan achter zijn rollator honderd keer de lengte van zijn tuin (25 meter). Hij wilde met zijn actie de medewerkers van het Britse National Health Service (NHS) bedanken voor de behandeling die hij heeft gehad voor kanker en een gebroken heup. „Als je bedenkt voor wie het allemaal is - al die dappere dokters en verpleegsters die we hebben - denk ik dat ze elke cent verdienen, en ik hoop dat we wat meer voor hen kunnen ophalen”, zei hij onder meer tegen de BBC.

Dat die actie uit de hand liep, is nogal zacht uitgedrukt. De Brit werd overstelpt met donaties uit binnen- en buitenland, waardoor het doelbedrag van 1000 pond met een paar nullen is overschreden.

Volledig scherm © AFP