Het botert niet tussen Den Haag en de Antillen, dus is China van harte ‘bon bini’

Nee, het is niet zo dat de Chinezen bezig zijn de Nederlandse eilanden systematisch in te kapselen zoals ze dat deden bij Afrikaanse landen, maar er zijn wel wat parallellen, constateert Tycho de Feijter van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) in een onderzoek dat is gepubliceerd in tijdschrijft Atlantisch Perspectief. China kweekt met een mix van instrumenten - van investeringen in bedrijven tot cadeautjes die worden uitgedeeld via bestaande Chinese verenigingen - sympathie en begrip voor de Chinese zaak.