Het conflict tussen Israël en Hamas: een oorlog met alleen maar ‘winnaars’

De inkt waarmee vrijdag het staakt-het-vuren getekend is, was nog niet droog of er klonken over en weer al juichkreten. In Gaza heeft Hamas de overwinning uitgeroepen, omdat het zich ‘met succes heeft verzet tegen een vijand die zowel economisch als militair sterker is’, zoals Hamas-leider Ismail Haniyeh het uitdrukt. In de straten van Gaza-Stad en op de Westelijke Jordaanoever tonen Palestijnen zich tevreden over de manier waarop het binnendringen van de heilige Al-Aqsa-moskee is gewroken. Die acties van de Israëlische politie leidden anderhalve week geleden de gewapende strijd in.