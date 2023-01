Het gonst van de geruchten: gaan de Russen nog eens 500.000 soldaten mobiliseren?

Leerlingen middelbare school VS treffen bewustelo­ze docent aan door overdosis fentanyl

Op een middelbare school in de Verenigde Staten is een docent handvaardigheid aangeklaagd vanwege het gebruik van drugs in aanwezigheid van zijn leerlingen. Hoewel het incident eind november plaatshad, is hij na onderzoek nu pas officieel aangeklaagd.

9 januari