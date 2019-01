Het Louvre breekt alle records, maar zijn ze daar wel zo blij mee?

Het Louvre in Parijs heeft vorig jaar 10,2 miljoen bezoekers getrokken. Dat is 25 procent meer dan het jaar ervoor en een record voor het Franse museum, en ook mondiaal een unicum. ,,Er is in de wereld nog nooit een museum geweest dat zó veel bezoekers trekt’’, stelt het Louvre in een persbericht. Maar de toevloed staat ook garant voor opstoppingen en ergernissen.