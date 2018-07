Het was geweldig in de Russische WK-bubbel

Het ging 135 keer ongeveer zo: een Colombiaan, Rus of Mexciaan vroeg ‘where are you from?’. “Holland”, antwoorden wij. Waarop de Hong-Kong Chinees, Indiër of Australiër een sip gezicht trok en zei: ‘Oooooh. Waarom zijn jullie er niet bij? We missen jullie team hier.”

Volledig scherm © Cyril Rosman De eerste drie keer begonnen we nog een ingewikkeld verhaal de wisseling van generaties en een falende bondscoach bij Bulgarije-uit. De volgende 132 keer hebben we het bij een simpel ‘they fucked up’ gelaten. Met dat antwoord namen de meeste nationaliteiten ook genoegen.

Doldwaze dagen

Negen doldwaze dagen trokken we (drie Nederlandse vrienden) met duizenden andere voetbalfans mee in de WK-karavaan. Net zoals we eerder deden in Frankrijk (’98), Duitsland (’06), Zuid-Afrika (’10) en Brazilië (’14). Vier wedstrijden zagen we dit WK, in drie steden. God weet hoeveel kilometers we reisden: met metro’s, (nacht)treinen, taxi-busjes en vliegtuigen.



Even een disclaimer: natuurlijk is de FIFA een megalomane, hypercommerciële organisatie. En natuurlijk is Wladimir Putin niet de meest democratische leider op aard. Maar een voetbaltoernooi organiseren, dat kunnen FIFA en Wlad samen prima. Als Putin dit WK bedoeld heeft als een grote pr-stunt voor het imago van zijn land, dan is zijn missie geslaagd. Want de reis in de WK-bubbel was heerlijk. In die bubbel gaat het niet over novitsjok, MH17 of De Krim, maar over Britten die doorgaan op penalty’s, goede kroegen om voetbal te kijken en over hoe je in vredesnaam binnen twaalf uur van Kazan in Samara komt.



Soms was het WK hilarisch. De Moskouse hostelkamer bijvoorbeeld, die niet leek op de internetfoto, maar wel op een (krappe) donkere, grafkelder waarin je nog net naast het stapelbed kon staan. Hij is nog te boeken voor dit finale-weekend: slechts 100 euro. Of het restaurant in een Moskous hipstercomplex dat zichzelf aanprees als ‘Franse bistro’, maar vooral was gespecialiseerd in kebab. En geen wijn verkocht. Je kon er gelukkig wel België-Japan op groot scherm kijken.

Volledig scherm Een moskee in Kazan © Cyril Rosman

IJsjes

Soms was het verrassend. Russen die zo dol op voetbal blijken te zijn dat ze massaal tot diep in de nacht toeterend door de stad rijden nadat ze Spanje eruit hebben gekegeld. En waar we Niznhy Novgorod van tevoren vooral vonden klinken als een verzameling droefgeestige Sovjet-flats, bleek het óók een prachtige stad met een gerenoveerde boulevard langs de Wolga, waar tientallen vrolijke Russen ijsjes aten.

Soms was het vertederend. De Russische provodnik, de baas van onze slaapwagon in de trein tussen Nizhny Novgorod en Kazan, die echt wel zag dat we stiekem een verboden fles(je) wodka mee aan boord hadden gesmokkeld, maar een oogje dicht kneep toen we daarmee proosten. Of de jonge Russische vrijwilligster in het stadion van Spartak Moskou die duidelijk niet door de FIFA was gebrieft over het gedrag van Engelse fans. Dat die Britten doorgaans halfnaakt op de tribune staan, was al een lichte schok voor haar. Toen die meute bij een doelpunt ook nog eens en masse hun bier in de lucht gooide, slaakte ze een gilletje en sloeg ze haar hand voor de mond. Om de rest van de wedstrijd haar capuchon op te houden.

Volledig scherm De slaaptrein tussen Nizhny Novgorod en Kazan © Cyril Rosman

Crazy

Quote Het was in ieder geval verwarrend, zo’n WK zonder Oranje Soms was het hartverwarmend. Al maanden zaten we in een international app-groepje van rondreizende WK-fans die elkaar hadden gevonden in een gezamenlijk probleem: vervoer van speelsteden Kazan naar Samara. Directe vluchten waren er niet, een treinreis zou 16 uur duren. Online regelden we al begin dit voorjaar twee taxibusjes.



Vorige week zaten we op een hele vroege zaterdagochtend in een van die twee busjes: een stel Nederlanders, twee Indiërs waarvan er één alles ‘crazy’ vond, een Palestijnse vader die het WK bezocht met zijn zoontje van 5 en een Russische chauffeur die communiceerde via Google Translate. In het andere busje zaten Colombianen, Hong-Kong Chinezen en een Australiër.



Na zes uur bonken over hobbelige Russische wegen wisten we dat de favoriete Nederlandse voetballer van de Indiër ‘KJ Hoentelaar’ was, waren we meer dan welkom om voor het begin van de wedstrijd nog even snel te douchen op de hotelkamer van de Palestijnse vader en hebben we gratis onderdak als we ooit nog eens in Mumbai, Bogota of Melbourne komen. Iedereen was vrolijk, iedereen was vriendelijk. Het is de manier waarop een WK-voetbal verbroedert.



Het was in ieder geval verwarrend, zo’n WK zonder Oranje. Geen Oranjemarsen, Wortelmannen en Bavaria-jurkjes. Lekker rustig wel, maar frustrerend ook. We zagen de Zweden spelen en stelden: dat hadden wij leuker gedaan. Ik las dit WK twee boeken (De Hand van Van Gaal en De Val van Oranje) over het succes en het falen van het Nederlands elftal de afgelopen jaren, maar begrijp het nog steeds niet echt.

Volledig scherm Braziliaanse supporters in Kazan © Cyril Rosman

(Voor)teken

Soms was het ook confronterend. De armoedige dorpjes waar we langs reden waar de houten huizen bouwvallen leken, maar toch bewoond bleken. Ze staken wrang af tegen de kosten van al die voor het WK gerenoveerde stadions, opgeknapte boulevards en gratis shuttlebussen naar opgepoetste vliegvelden. En wat betekent het dat er op dit toernooi veel meer fans uit Zuid- en Midden-Amerika waren dan Europeanen? Meer Colombianen dan Britten, meer Mexicanen dan Duitsers. Is het een (voor)teken van nieuwe, geopolitieke verhoudingen in de wereld?



Misschien zegt het ook wel iets over het volgende WK, dat van 2022. Waar wij nadenken of we daar wel heen willen, dat Qatar, daar verheugt de Indiër uit Mumbai zich er al op: ,,Vlakbij voor ons, maar 3 uur vliegen.” De Colombiaan: ,,Als die Qatari regelen dat we gewoon bier kunnen drinken, komen we.” En wij? Of het Nederlands elftal zich wel of niet kwalificeert, laten we niet meer meewegen. Want het beviel prima, zo’n stressloos WK-zonder-Oranje.