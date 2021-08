Het zorgwekkende VN-klimaatrapport in zes vragen

Wat is de toon van het rapport?

Wetenschappers zijn zeer, zeer bezorgd. Er is zelfs sprake van een ‘code rood’ voor de mensheid. Het klimaatpanel beschrijft hoe wij mensen het milieu in een ‘ongekend tempo’ hebben aangetast en veranderd. De waarschuwing luidt dat de aarde steeds meer catastrofale rampen riskeert bij gebrek aan een snelle reductie van broeikasgassen. In eerdere rapporten werd nog tot voorzichtigheid gemaand, nu staat er keihard dat het ‘onbetwistbaar’ en ‘onmiskenbaar’ is dat de huidige opwarming wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Ofwel: we kunnen en moeten er met zijn allen wat aan doen. De enige echte onzekerheid die er is, zeggen de auteurs, is of de mensheid de wil kan opbrengen en in staat is een nog ​​donkerder toekomst af te wenden.