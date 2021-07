Hevige bosbranden op Sardinië: Frankrijk en Griekenland sturen blusvliegtuigen

Duizenden Hongaren staan op tegen regering na omstreden lhbti-wet

24 juli Duizenden mensen hebben zaterdag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest meegelopen in de jaarlijkse Pride-optocht om de lhbti-gemeenschap te steunen. De deelnemers protesteerden ook tegen een omstreden wet die jongeren in het onderwijs en in de media moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. Critici stellen dat de wet discriminerend is.