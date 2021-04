Hevige natuurbrand op de Tafelberg, universiteit van Kaapstad deels afgebrand

Sobere uitvaart prins Philip brengt Harry en William nader tot el­kaar

17 april Prins Philip is vanmiddag bijgezet in de koninklijke grafkelder van St. George's Chapel in Windsor Castle. De uitvaart symboliseerde een jaar waarin de coronapandemie Groot-Brittannië in zijn greep hield. Het was stijlvol maar tegelijk sober en zielloos. Met in de schaduw de vete tussen zijn kleinzonen: prins William en prins Harry.