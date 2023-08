Hilary teistert Death Valley: ‘Alles voelt een beetje omgekeerd, een orkaan die de woestijn overspoelt’

De tropische storm Hilary is uit Los Angeles vertrokken en teistert nu in noordoostelijk Californië onder meer Death Valley. Bewoners in dit woestijngebied zijn verbaasd over wat hen overkomt.

Het is immers zandzakken vullen, nota bene in de woestijn. ,,Ik zou dit eigenlijk niet moeten doen”, zegt een bewoner uit de nu overspoelde woestijnregio ten oosten van Los Angeles tegen een reporter van BBC News. Hier vlakbij ligt Death Valley. Op een van de droogste plekken op aarde is men niet gewend aan zulke extreme regenval en de bijbehorende modderstromen.

Met grote spoed werden zandzakken gevuld door mensen die op tv hadden gezien wat Hilary kon aanrichten en die alle vroege waarschuwingen van de meteorologische diensten aanvankelijk niet zo serieus hadden genomen. Veel bewoners waren in het begin vooral nieuwsgierig naar de zeldzame tropische storm die ze weleens wilden zien, meldden lokale verslaggevers. En dat viel niet mee. ,,Alles voelt een beetje omgekeerd: een orkaan die de woestijn overspoelt”, aldus een reporter.

Hilary, in Engelstalige landen zowel een jongens- als een meisjesnaam, volgt ondertussen zijn/haar eigen verwoestende pad. De lokale krant Los Angeles Times meldde dat dit hier en daar ook tot enige ‘teleurstelling’ leidde. Zo was Joseph Cereros (15) met zijn broers de hele zaterdagochtend op zoek geweest naar zandzakken. Overal uitverkocht. Toen de jongens eindelijk wat lege zakken hadden gevonden, gingen ze scheppen - maar toen nam Hilary een afslag en foeterden ze dat er geen regen kwam.

God bedanken

In de zuid-Californische gemeenschap van arme seizoenswerkers werd door sommigen zelfs uitgekeken naar regen. Want de oogsten waren niet best geweest vanwege de droogte. ,,Hoeveel mensen zijn bang vanwege de orkaan?” vroeg de lokale predikant Pedro Miranda zijn gemeente. Niemand stak zijn hand op, registreerde de verslaggever van Los Angeles Times. ,,We gaan God bedanken, want Hij is goed. Onze woestijn heeft water nodig.”

Volgens de laatste update van de weerkundige autoriteiten van het National Hurricane Centre regent het nu hevig in de Death Valley-woestijn. Ambtenaren blijven automobilisten waarschuwen om van de wegen in Los Angeles en Ventura af te blijven vanwege hevige regenval en gevaarlijke overstromingen.

Volledig scherm Eerder deze zomer: toeristen trotseren 56 graden in Death Valley. © Videostill

De kracht en de wateroverlast van Hilary hebben menigeen verrast. In woestijngebieden was men eerder gewend geraakt aan steeds drogere omstandigheden en steeds weer hitterecords. Death Valley National Park staat bekend als de heetste plek op het westelijk halfrond en de droogste plek van Noord-Amerika. In de maanden juli en augustus loopt de temperatuur regelmatig op tot 50 graden Celsius of hoger. De hoogste gemiddelde maximumtemperatuur ooit was 56,6 graden in de maand juli (in 1913). Maar nu dus even niet. Ook vorig jaar had men hier even zeldzame wateroverlast, maar niet in de mate als nu met Hilary.

De laatste keer dat een tropische storm van formaat hier de woestijn aandeed, was in 1939. Het Flood Operations Center, Cal Fire en de California National Guard staan stand-by met waterwagens en reddingsteams in het geval van overstromingsdreigingen.

Volledig scherm Wegen in Death Valley zijn tijdelijk gesloten vanwege wateroverlast. © AFP

Wetenschappers waarschuwen al lange tijd dat klimaatverandering - veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, ontbossing en bepaalde landbouwpraktijken - zal leiden tot meer en langdurige periodes van extreem weer, waaronder hogere temperaturen. Hilary is de laatste in dat verhaal die overlast veroorzaakt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Het Hawaïaanse eiland Maui herstelt nog steeds van een brand die meer dan honderd mensen het leven heeft gekost en de historische stad Lahaina heeft verwoest, waardoor het de dodelijkste Amerikaanse bosbrand in meer dan een eeuw is geworden. Brandweerlieden in Canada bestrijden het ergste brandseizoen ooit in dat land. Stranden werden gesloten in de Mexicaanse steden Ensenada en Tijuana, terwijl schuilplaatsen werden geopend in sportcomplexen en overheidsgebouwen.