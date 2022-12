Historische 10 uur in VS werden maanden voorbereid: Zelenski reisde via Polen met Amerikaans toestel

Hij was slechts tien uur op Amerikaanse bodem, maar voor het bezoek van Volodimir Zelenski aan Washington werden alle registers opengetrokken. De reis werd in het grootste geheim voorbereid en pas wereldkundig gemaakt toen de Oekraïense president veilig, via Polen, in een Amerikaans regeringsvliegtuig zat.

Dinsdagavond lekten geruchten uit over een mogelijk eerste buitenlands bezoek van Zelenski sinds de oorlog in zijn land op 24 februari begon. Tot dan toe had de president al veel parlementen wereldwijd toegesproken, maar altijd via een videoverbinding. Het was al maanden de bedoeling dat hij als eerste naar Washington zou reizen. Alleen was het wachten op het juiste moment.

,,Ik wilde echt eerder komen”, zei Zelenski gisteren in de Oval Office van het Witte Huis. ,,Mr. President wist ervan, maar ik kon niet komen vanwege de moeilijke situatie.” Al maanden voerden de regeringen van beide landen gesprekken over een bezoek aan het einde van het jaar. Het zou een duidelijk signaal moeten worden in aanloop naar een mogelijk zware winter voor de militairen in Oekraïne. Biden en Zelenski spraken er al een aantal keer telefonisch over.

In oktober mengde ook voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden zich in het proces. Zij sprak met haar Oekraïense evenknie af dat Zelenski tijdens zijn bezoek het Congres mocht toespreken.

Slechts tien dagen bekend

Pas tien dagen voordat Zelenski voet op Amerikaanse bodem zou zetten, kwam er schot in de zaak, weet het Amerikaanse persbureau AP. Biden nodigde Zelenski op 11 december tijdens een telefoongesprek opnieuw uit om langs te komen. Dit keer was dat het juiste moment, omdat de situatie in Oekraïne relatief stabiel is. Dan worden in korte tijd veel voorbereidingen getroffen, vooral om de trip veilig te laten verlopen. Op 14 december volgt in het geheim een officiële uitnodiging van het Witte Huis, die twee dagen later wordt geaccepteerd. Slechts weinig mensen weten er vanaf, maar onder meer de staf van Pelosi wordt ingelicht. Zij regelt het bezoek aan het Congres.

Onderdeel van het grote veiligheidsplan is een veilige heen- en terugreis. Het vliegtuig pakken vanuit eigen land is onmogelijk; de kans bestaat dat het toestel uit het Oekraïense luchtruim wordt geschoten. Besloten wordt dat er een vliegtuig zal klaarstaan in buurland Polen. Zelenski pakt de trein van Kiev naar grensstadje Przemysl, zo weet de Poolse tv-zender TVN24. Vanuit daar gaat hij met een door de VS geregelde ambassade-auto, en vergezeld door de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, naar het vliegveld van Rzeszów. Een militair regeringstoestel, dat normaal gesproken vooral beschikbaar is voor leden van het Amerikaanse kabinet. Het vloog via het Duitse en Britse luchtruim - net boven Nederland langs - richting de VS, zo was online te volgen. Boven de Atlantische oceaan verdween het vliegtuig van de radar.

Tweede bezoek

Pas om middernacht Nederlandse tijd, als Zelenski op veilige afstand is, maken de Amerikanen wereldkundig dat de Oekraïense president onderweg is. Het is de tweede keer dat Zelenski op bezoek is bij Joe Biden in het Witte Huis. Maar de verschillen met 1 september vorig jaar zijn immens, de verhoudingen veranderd. Zelenski werd gisteren met alle egards ontvangen, de Oekraïense vlag prijkte in de straten van de hoofdstad. Iets té hoog zelfs, vond onder meer de Republikein Dan Bishop, die klaagde dat de vlag hoger hing dan die van de VS zelf.

Straten en pleinen zijn afgezet. Zelfs bewonderaars van Zelenski krijgen geen kans om in de buurt te komen. De kans bestaat tenslotte ook op vreemde bodem dat iemand de president wat aan wil doen.

Toch ging niet alles zo geheim en veilig als gepland. Enkele uren voordat Zelenski op het vliegtuig stapte, lekte het al uit. Mogelijk heeft hij dit deels aan zichzelf te wijten. Tijdens een bezoek aan zijn troepen in de frontplaats Bachmoet beloofde Zelenski dat hij de geel-blauwe vlag met handtekeningen van het leger zou overhandigen aan het Amerikaanse Congres.

De Amerika-reis heeft de verhoudingen tussen Rusland en de VS nog verder onder druk gezet, laat het Kremlin weten. Washington voert in Oekraïne een ‘indirecte oorlog’ met Moskou, zegt een woordvoerder vandaag. Biden heeft Zelenski Patriot-afweerraketten beloofd. Volgens de Russen ‘gaat dat niet bijdragen aan vrede’. Oekraïne heeft de wapens hard nodig om zich te verdedigen tegen de constante Russische aanvallen op de energievoorziening.

