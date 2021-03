Historische schat in Peru ontdekt: 3200 jaar oude tekening van spinnengod op tempel

In het noorden van Peru is een archeologische vondst van onschatbare waarde geïdentificeerd. Het gaat om een 3200 jaar oude muurschildering die een Peruaanse spinnengod moet uitbeelden. Deskundigen gaan ervan uit dat de tekening op de wanden van een adobeachtige stenen tempel is gemaakt. Het gaat om de tweede historische dierentekening die de afgelopen maanden in Peru is geïdentificeerd.

De goed bewaard gebleven muurschildering - gemaakt van oker, gele, grijze en witte verf op een muur van moddersteen - werd in november vorig jaar ontdekt in de provincie Virú in de regio La Libertad, op zo’n 500 kilometer van hoofdstad Lima. Archeologen vonden de schat nadat een groot deel van een bouwplaats was gesloopt door boeren, in een poging hun suikerrietplantages uit te breiden. Bij de sloopwerkzaamheden is zestig procent van de historische tempel onherstelbaar beschadigd.

De muurschildering bleef nagenoeg intact. Het kostte een half jaar om de oorsprong en de betekenis van de tekening te achterhalen. Volgens deskundigen toont de tekening een spin die een mes draagt. The Guardian schrijft dat het vermoedelijk om een zogeheten zoömorf gaat, een mens of gedaante in de vorm van een dier.

Deskundigen geloven dat het heiligdom is gebouwd door aanhangers van de precolumbiaanse Cupisnique-cultuur. Deze ontstond meer dan 3000 jaar geleden langs de noordkust van Peru. Inwoners leefden destijds vooral van vis en landbouw.

Virú, Peru, waar de muurschildering werd ontdekt.

Strategische locatie

Régulo Franco Jordán, een van de archeologen die verantwoordelijk was voor de identificatie van de muurschildering, stelt dat de ‘strategische locatie’ van het heiligdom aantoont dat de tempel was gewijd aan watergoden. ,,Wat we hier hebben is een heiligdom dat duizenden jaren geleden een ceremonieel centrum zou zijn geweest”, vertelde hij tegen de Peruaanse krant La República. ,,De spin op het heiligdom wordt geassocieerd met water en was een ongelooflijk belangrijk dier in pre-Spaanse culturen, die leefden volgens een ceremoniële kalender.”

Het Ministerie van Cultuur van Peru is gevraagd om het gebied rondom de voormalige tempel af te sluiten, zodat boeren niet langer delen van dit erfgoed kunnen vernietigen. De muurschildering op het voormalig heiligdom wordt afgedekt tot de coronacrisis voorbij is. Daarna gaan archeologen verder met het onderzoek.

Kat

Overigens is de spinnengod niet het enige historische dierenkunstwerk dat de afgelopen maanden in Peru is opgedoken. In oktober vorig jaar ontdekten archeologen een tekening van een kat op een heuvelwand in Nazca. Volgens de experts is de 37 meter lange tekening, een zogeheten geoglief, van de katachtige zo’n 2000 jaar oud.

Volledig scherm De muurschildering. © AFP

