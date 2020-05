‘Hitlers alligator’ sterft op zeldzaam hoge leeftijd in dierentuin Moskou

De Zoo van Moskou rouwt om de dood van alligator Saturnus. Hij werd ongeveer 84 jaar oud en overleed gisteren als gevolg van zijn ouderdom. Het dier kwam in de jaren 30 vanuit de Verenigde Staten naar de dierentuin van Berlijn, was volgens de mythe een van de lievelingsdieren van Adolf Hitler en belandde na de tweede Wereldoorlog in de Zoo van de Russische hoofdstad.

De 3,50 meter lange alligator bereikte volgens de Moscow Zoo een buitengewoon hoge leeftijd. In het wild is de levensverwachting tussen de 30 en 50 jaar, meldt de dierentuin op zijn Facebookpagina. Saturnus leefde achter gepantserd glas op een oppervlakte van 5 bij 5 meter, kreeg tweemaal per week vis, konijnen en ratten én hield ervan gemasseerd te worden met een bezem. ‘Hij heeft een lang en gevarieerd leven gehad’, aldus de dierentuin.

Dat is nogal een understatement. De alligator werd rond 1936 geboren in de Mississippi in het zuiden van de Verenigde Staten, werd vlak daarna verscheept naar de dierentuin van Berlijn en ontsnapte na het bombardement van 1943, dat de Zoo volledig verwoestte. Daarna zou hij drie jaar zoek zijn geweest tot zijn toevallige ontdekking door Britse soldaten die hem overhandigden aan militairen van het Russische Rode Leger dat Berlijn had bevrijd. In juli 1946 arriveerde Saturnus in de dierentuin van Moskou, schrijft de Moscow Zoo. ‘Vrijwel direct ontstond de mythe dat hij niet uit de dierentuin kwam maar uit de privécollectie van Adolf Hitler.’

Herstelvergoeding

,,Het is niet uitgesloten dat de alligator het bombardement overleefde”, verklaarde voormalig veearts Dietmar Jarofke (80) van de dierentuin van Berlijn begin 2018 tegenover de Berlijnse tabloidkrant BZ. Alle dieren die niet stierven in de bewuste nacht - slechts 96 van de 16.000 dierentuindieren bleven ongedeerd - werden overgebracht naar de dierentuin van Leipzig, zo'n 180 kilometer zuidelijker.

,,Daaronder was in ieder geval een geep en een Chinese alligator genaamd Mao. Beide dieren kwamen na de oorlog weer bij ons terug’’, herinnerde voormalig dierentuindirecteur Jürgen Lange (75) zich. Hij acht het niet onmogelijk dat de Russen Saturnus in 1946 in beslag namen in de dierentuin van Leipzig. hetzelfde gebeurde volgens hem met een olifant en een neushoorn. ,,Ze werden naar de toenmalige Sovjet-Unie gestuurd als een exotische herstelvergoeding voor de oorlog.’’

Hermann Göring

Of Saturnus daadwerkelijk een van de favoriete dierentuindieren van Hitler was, is onduidelijk. Er zijn volgens de Berlijnse krant geen documenten over omdat het hele archief van de Berliner Zoo tijdens de oorlog werd verwoest. ‘Feit is wél dat de toenmalige directeur Lutz Heck, een ondersteunend lid van de SS, een goede vriend was van de opperbevelhebber van de luchtmacht Hermann Göring. Die laatste, tevens rijksjachtmeester, had een zwak voor de Berlijnse dierentuin’, aldus BZ. En Göring was de plaatsvervanger van Hitler.