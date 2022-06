Hitte Zuid-Europa breidt zich uit naar West-Europa: tot 44 graden in Spanje, 38 graden in Frankrijk

Op het Iberisch Schiereiland, een deel van Europa ten zuiden van de Pyreneeën omgeven door de Middellandse Zee, Atlantische Oceaan en Golf van Biskaje, was het afgelopen weekend al extreem heet: zo werd het onder meer in delen van Spanje al warmer dan 40 graden. Volgens de Spaanse nationale meteorologische dienst, die een hittegolfadvies heeft uitgegeven, kan het kwik de komende dagen nog verder stijgen. Zo kan het in de steden Cordoba en Zaragoza respectievelijk 43 en 44 graden worden.



De komende dagen breidt de hitte zich noordelijker uit en is Frankrijk aan de beurt. Vanaf morgen wint de hitte terrein in de zuidelijke helft van het land en in het midden van de week kunnen de maximumtemperaturen uitkomen op 35 tot 38 graden. De hoogste temperaturen worden volgens de Franse meteorologische dienst verwacht tussen donderdag en vrijdag. Mogelijk komt het dan ook in Frankrijk tot een hittegolf, daarvoor moet het ten minste drie dagen achter elkaar in het gehele land gemiddeld warmer dan 25,3 graden zijn.



Later deze week draait de wind naar het zuiden, waardoor de hete lucht zich uitbreidt naar het westen van Europa en ook Nederland te maken krijgt met zomerse dan wel tropische temperaturen. Volgens de Nederlandse meteorologen kan het vooral vrijdag en zaterdag 30 graden of meer worden.



Om in Nederland van een hittegolf te spreken moet het vijf dagen boven de 25 graden zijn, waarvan ook nog drie dagen boven de 30 graden. De kans dat dat gebeurt is vooralsnog klein, aangezien het zondag al weer minder warm wordt.