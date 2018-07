Hittegolf in Montreal eist al 12 levens

Tak van 100 jaar oude eikenboom doodt twee Amerikanen bij vuurwerk­show

4 juli Bij een vuurwerkshow in het westen van de Amerikaanse staat Illinois zijn twee doden gevallen. Niet het vuurwerk, maar een forse tak van een 100 jaar oude eikenboom was daarvan de oorzaak. Het 2,5 meter lange gevaarte zeilde tijdens het 'Red, White and Boom'-evenement 8 meter omlaag en doodde twee toeschouwers.