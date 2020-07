Hoe de Franse politie optreedt in probleemwijken: ‘Aardige agenten’

Yannis is 17 jaar oud en loopt in zijn trainingspak tussen de hoge flats van Cachan, een banlieue ten zuiden van Parijs. ,,Er zijn wel eens jongeren hier in de wijk die dingen doen die niet mogen. Dan komt de politie, ja.’’ Hij kijkt opzij en knikt naar een pleintje. ,,Maar dát daar, dat is leuk, dat zijn aardige agenten.’’

Op het pleintje lopen zo’n 20 à 30 politiemensen, ook allemaal in trainingspakken. Mannen en vrouwen, wit en zwart, jong en oud. De één geeft boksles, de ander speelt een partijtje voetbal met kinderen en een derde demonstreert hoe je handboeien aandoet. ,,Mag ik?’’, vraagt Yannis. Hij pakt de boeien, doet ze om de polsen van de agent en schiet zelf in de lach. ,,Zo, komt u maar mee, agent!’’

De politieagenten zijn een hele middag in Cachan. Ze doen het vrijwillig, in hun vrije tijd. ,,Het is hard nodig’’, zegt initiatiefnemer Bruno Pomart. ,,Er zijn in Frankrijk zoveel spanningen tussen jongeren in de banlieue en agenten. Die twee begrijpen he-le-maal niets van elkaar.’’ Pomart zette een organisatie op, Raid Aventure, en daarmee gaat hij met politiemensen in burger bijna dagelijks probleemwijken in. ,,Ik wil het vertrouwen herstellen tussen de bewoners en agenten.’’

Praten en uitleggen

In Cachan kunnen de jongeren een aangepaste stormbaan doen: ze moeten met politiehelm en wapenstok een parcours afleggen, rennend en kruipend. Een agent geeft karateles, een ander laat zien hoe je reanimatie en beademing doet. En er wordt – met belegde stokbroodjes, cola en hiphopmuziek – veel gepraat en uitgelegd.



De Franse banlieues hebben in binnen- en buitenland een reputatie. In 2005 waren er enorme rellen en nog steeds slaat regelmatig de vlam in de pan. De werkloosheid èn de criminaliteit zijn er hoger dan in de rest van het land.



Agenten die de probleemwijken in gaan, worden vaak bekogeld door jongerenbendes die drugs verkopen. De bewoners van de banlieues worden vaak, op basis van hun naam of woonplaats, gediscrimineerd als ze bijvoorbeeld een baan zoeken.

Discriminatie en geweld

Vorige maand publiceerde Human Rights Watch een onderzoek waaruit blijkt dat voorstadsjongeren met een zwart of Noord-Afrikaans uiterlijk meer dan gemiddeld het slachtoffer zijn van discriminatie en geweld door agenten. Die opeenstapeling van problemen en spanningen, leidt tot wederzijds wantrouwen tussen de politie en de banlieue-bewoners.



,,Een paar jaar geleden is in Frankrijk de wijkpolitie afgeschaft. Dat is de oorzaak van veel problemen’’, legt ex-agent Pomart uit. In banlieues zijn vaak geen agenten meer te bespeuren. Alleen als er iets mis is, iets fout gaat, komen ze de wijk binnenrijden – veelal met getrokken wapens en kogelvrije vesten.

Afspiegeling samenleving

De agent die dagelijks patrouilleert, contact houdt met de bewoners en de vinger aan de pols houdt, is verdwenen. ,,De regering-Macron is wel bezig die wijkagent weer in te voeren, maar dat moet sneller en grootschaliger gebeuren.’’

Pomart wilde daar niet op wachten en startte daarom een paar jaar geleden met zijn wijkbezoeken. In banlieues verspreid over Frankrijk worden voetbalveldjes neergezet, wordt sportles gegeven en mogen jongeren uniformen uitproberen en in politieauto’s zitten. Enkele honderden agenten doen inmiddels mee en zijn zelf vaak ook zwart of noord-Afrikaans. ,,Daarmee willen we laten zien dat de politie ook gewoon en afspiegeling van de samenleving is.’’