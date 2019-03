Hoe deze rijkeluisdochter zich schaamteloos naar binnen loog bij een topuniversiteit

Haar ouders wonen in een van de duurste postcodegebieden van Amerika. Haar vader is de steenrijke baas van een groot investeringsbedrijf. Het leven van Isabelle Henriquez kent volop prestige. Daarbij past in Amerika ook een plekje op een topuniversiteit, waarvan alleen een vermelding op je cv al wonderen doet voor je latere carrière.



Zo’n school kom je alleen binnen als je heel slim bent óf goed in sport. Isabelle was allebei niet. Gelukkig was er het Edge College & Career Network, kortweg The Key. Die organisatie zette zich naar eigen zeggen in voor kansloze jeugd, maar wordt ervan verdacht in werkelijkheid 25 miljoen dollar te hebben aangenomen van ouders om jongeren al frauderend prestigieuze universiteiten binnen te loodsen.

Quote Ik heb een goed moreel kompas Isabelle Henriquez

Zo ook Isabelle, schrijft het goed ingevoerde The Daily Beast. Haar ouders Manuel en Elizabeth maakten naar verluidt ruim 425.000 dollar (ruim 376.000 euro) over. Daar kregen ze een aantal gunsten voor terug. Zo kreeg Isabelle in 2015 een speciale toezichthouder bij haar toelatingsexamen, die naast haar zat en de juiste antwoorden toefluisterde.



Toen Isabelle de papieren had ingeleverd, zou ze zich samen met haar moeder en de toezichthouder hebben verkneukeld. Ze behaalde een score van 1900 punten (van de 2400), 320 punten hoger dan toen ze een soortgelijke test op eigen houtje maakte. Mooi, maar nog niet genoeg om binnen te komen bij Georgetown, de universiteit van haar keuze. Daarvoor kon ze nog wel een buitenschoolse activiteit gebruiken.

De hobby van haar leven

Hoewel het meisje zelden een tennisracket vast had gehad, besloot ze de balsport in haar aanmeldingsbrieven te bombarderen tot de grootste passie van haar leven. Ze beschreef hoe ze elke dag drie á vier uur trainde om haar ultieme droom, tennissen aan Georgetown, te bereiken.



Ze wist waarschijnlijk dat de tenniscoach van de universiteit haar zou geloven, want hij had via The Key 950.000 dollar toegestopt gekregen van haar ouders. Voor dat geld wilde de trainer, die in totaal van meerdere ouders ruim 2,7 miljoen dollar zou hebben ontvangen, haar best een plekje in het tennisteam geven.



Het was duur, maar dan heb je ook wat: Isabelle werd ondanks haar gebrek aan intellect én tennistalent toegelaten tot de school. Ze studeerde er onder meer Spaans.



,,Ik ben erg onafhankelijk en niet afhankelijk van andere mensen als ik iets nodig heb’’, schreef ze volgens The Daily Beast in een inmiddels verwijderd blog van enige tijd geleden. ,,Ik merk ook dat ik een goed moreel kompas heb.’’

Celstraf

Nu bekend is dat de autoriteiten haar barstjes vertonende loopbaan onderzoeken, dreigt Isabelle haar plek op Georgetown kwijt te raken.