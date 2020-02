Hoe fout in Italiaans ziekenhuis leidde tot razendsnelle verspreiding coronavirus

Het coronavirus komt steeds dichterbij. In Italië loopt het aantal besmettingen nu heel snel op. Aan de basis ligt volgens de Italiaanse premier een fout die vorige week gemaakt werd in een ziekenhuis in het Noord-Italiaanse Codogno, op 60 km van Milaan.

Codogno is een gemeente in de Noord-Italiaanse regio Lombardije met zo’n 16.000 inwoners. Een van hen is de 38-jarige Mattia, van wie de familienaam niet werd bekendgemaakt. Mattia werkt voor de Nederlands/Amerikaanse multinational Unilever in de naburige gemeente Casalpusterlengo.



Vorige woensdag liet hij zich checken in het ziekenhuis van Codogno omdat hij zich al enkele dagen ziek voelde. Hij bleek drager te zijn van het nieuwe coronavirus Covid-19, waaraan wereldwijd al meer dan 2.600 mensen overleden. Volgens de Italiaanse premier Giuseppe Conte plaatste het ziekenhuis de besmette Mattia niet in quarantaine, zoals de protocollen voor zulke gevallen dat voorschrijven.

Op zoek naar patiënt 0

Mattia is de zogenaamde patiënt 1 van Italië. Het ministerie van Volksgezondheid gaat nu koortsachtig op zoek naar iedereen met wie Mattia de laatste drie weken contact had en hopen zo patiënt 0 te vinden, de persoon bij wie de verspreiding begon en die het virus ook heeft doorgegeven aan Mattia. De bron is nog altijd niet bekend. Wel weten we dat Mattia zelf een ‘superverspreider’ werd.



Mattia zou al minstens 220 personen hebben besmet, onder wie zijn vrouw Valentina, die acht maanden zwanger is, familieleden, vrienden, behandelende artsen, verplegend personeel, andere patiënten en hun omgeving.