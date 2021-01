Hoe ravers de politie zelf op het spoor brachten van de grootste lockdownparty van Europa

Breed lachend, de handen losjes in de broekzak. Het was op hun dooie gemakje dat de feestvierders zaterdagochtend één voor één uit de tot dancing omgebouwde hangar sloften. Alsof ze niet wisten dat de politie hen al 36 uur omsingeld had, en dat de ogen van de halve wereld intussen op hen gericht waren. Met 2.500 waren ze, de jongeren uit bijna heel Europa die van donderdagavond tot zaterdagochtend het nieuwe jaar inzetten op de grootste lockdownparty tot dusver. ,,Et alors?”, haalde één van hen, Maxence, laconiek de schouders op. ,,We hebben toch niemand gedwongen om mee te komen feesten? Wij wilden dit, dus wat is het probleem?”