Hoge gevangenisstraffen voor brand met 242 doden in Braziliaanse nachtclub

Eigenaars en bandleden aange­klaagd voor dood 241 bezoekers nachtclub

In Brazilië zijn vier personen aangeklaagd voor 'verwijtbare doodslag' in verband met de brand in de nachtclub Kiss in januari. Bij de brand kwamen 241 mensen om het leven. Volgens de openbaar aanklagers zijn twee eigenaars van de club en twee leden van de band die de avond optrad verantwoordelijk voor hun dood.

25 september