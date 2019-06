Hond enige overlevende vliegtuigcrash

Update Verdachte moord op Duitse politicus weer vrijgela­ten

6:41 De man die gisteren werd opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van de Duitse CDU-politicus Walter Lübcke (65) in Kassel is weer op vrije voeten. ,,Hij is ondervraagd en daarna vrijgelaten”, aldus een zegsman van de Duitse politie. Of de man nog als verdachte wordt gezien, is niet bekendgemaakt.