Hond terug naar asiel omdat hij te veel wil knuffelen

De knuffelhond van ongeveer 4 jaar oud werd in de loop van 2017 binnengebracht in het dierenasiel van Fulton County in de Amerikaanse staat Georgia. ,,Ze was toen mager en ondervoed, maar als snel bleek wat een geweldig lieve hond het was'', zegt Karen Hirsch van het Lifeline Animal Project.



,,In oktober werd ze geadopteerd, maar onlangs bracht de nieuwe eigenaar het dier terug. ,,Ze is veel te lief'', klonk het. ,,Ze wil alleen maar knuffelen en wil de hele tijd geaaid worden.'' De man die Helena adopteerde, was op zoek naar een waakhond. Volgens hem was het beter om een vrouw als eigenaar te zoeken. Via Facebook ging het asiel op zoek naar een nieuwe eigenaar. Dat bleek gelukkig niet zo moeilijk.