Honderd jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog, dacht men

Fake news, het is vandaag de dag actueler dan ooit. Precies honderd jaar geleden had een foutief, inmiddels bijna vergeten bericht over het einde van de Eerste Wereldoorlog echter ook al enorme impact.

Kerkklokken werden geluid, sirenes loeiden, vuurwerk knalde. In de straten van New York, Londen, Buenos Aires, Sydney en zoveel andere metropolen braken massale volksfeesten los. Het is 7 november 1918, een historische dag. De dag waarop de Eerste Wereldoorlog is beëindigd. Althans, dat dachten miljoenen mensen over de hele wereld precies honderd jaar geleden.

Neus in de boter

Niet dus. Fake news, zouden we vandaag de dag zeggen, al was dit nooit de bedoeling van de ijverige Amerikaanse journalist Roy Howard. Een bericht over een Duitse delegatie, onderweg naar de onderhandelingstafel om te praten over een wapenstilstand, werd verkeerd geïnterpreteerd door Amerikaanse officieren. Howard was net in het Franse Brest aangekomen toen hij het ‘nieuws’ hoorde van een admiraal. Hij viel met zijn neus in de boter, dacht hij, en stelde direct een telegram op dat hij naar de Verenigde Staten stuurde. Een uur later waren de speciale edities al gedrukt.

Zo snel als tegenwoordig verspreidde het nieuws zich honderd jaar geleden natuurlijk niet. Diverse kranten gingen bovendien voorzichtig om met de berichtgeving. En toch duurde het niet lang of over de hele wereld vielen vreemden elkaar in de armen.

Volledig scherm Feest in de straten van Parijs. De Eerste Wereldoorlog is ten einde, op 11 november, nu echt. © AP

Op dat moment wist Howard al hoe de vork echt in de steel zat. Een tweede telegram om zijn eerste ongedaan te maken, kwam echter te laat. Groot was de kater wereldwijd, toen bekend werd dat de Eerste Wereldoorlog nog altijd niet ten einde was.

6700 doden