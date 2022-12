Honderden dode Kaspische zeehonden aangespoeld in Rusland

Update Leider terreurbe­we­ging IS gedood door Vrije Syrische leger, opvolger benoemd

De leider van terreurbeweging IS (Islamitische Staat) is omgekomen tijdens gevechten. Dat meldt een woordvoerder in een audioboodschap op Telegram. Er is al een opvolger aangesteld: Abu al-Husayn al-Husayni al-Quraishi, die wordt omschreven als een ‘veteraan van de jihad’.

