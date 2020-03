Honderden Duitse carnavalsvierders vlakbij Limburg niet meer in quarantaine

De feestvierders zijn twee weken in hun woningen in quarantaine geweest en die periode is nu voorbij, zei een woordvoerder van het district.



Aanleiding voor de maatregelen was een besmetting met het nieuwe coronavirus van een 47-jarige deelnemer aan het evenement. Hij is de eerste coronapatiënt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en zijn gezondheidstoestand is nog steeds slecht.



Het is niet bekend waar hij het virus heeft opgelopen. In het district Heinsberg zijn zestig mensen besmet, in heel Duitsland zijn is het nieuwe virus al meer dan honderd keer bij een patiënt geconstateerd.