‘Honderden IS-leden ontsnapt na Turkse aanval op kamp’

De ontsnapping werd eerder al gemeld door het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. Toen werd er gesproken over zo’n 100 ontsnapten. Volgens Rami Abdulrahman, het hoofd van het Observatorium, heerst er in het kamp een ‘staat van anarchie‘. Het kamp ligt dicht bij de stad Raqqa, het voormalig IS-bolwerk van de terreurorganisatie.



Volgens de Koerdische bewindvoerders in Syrië bewijst Turkije de wederopstanding van IS een goede dienst. In het kamp werden IS-terroristen en hun families vastgehouden. Gisteren zei een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) dat het bewaken van IS’ers niet langer een prioriteit is. ,,Wie geeft om de beveiliging van de gevangenen is van harte welkom om hierheen te komen en voor een oplossing te zorgen.’’ De SDF beveiligt volgens hem liever steden en burgers. Hij waarschuwde dat de operatie van Turkije ervoor zorgt dat IS zich kan hergroeperen.