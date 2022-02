Honderden mensen wonen begrafenis Rayan (5) bij: ‘Hij is de zoon van ons allen’

Vier dagen lang hield de wereld de adem in voor de kleuter. Zaterdagavond werd zelfs nog even een zucht van verlichting geslaakt. Meer dan honderd uur nadat de jongen van vijf jaar oud in een diepe waterput in Marokko viel, waren reddingswerkers erin geslaagd het kind te bevrijden. Maar zeven minuten nadat Rayan onder luid applaus uit de put gehaald werd, kwam het bericht dat de kleuter het niet overleefd had.



,,Ik wil iedereen bedanken die ons gesteund heeft. En ik accepteer wat Allah heeft gegeven en genomen”, reageerde de gebroken vader van het jongetje Khalid Agoram. Samen met zijn vrouw Wassima was hij al die tijd geen seconde van de put geweken.



Een neef liet weten dat het lichaam van Rayan eerst naar een militair ziekenhuis in hoofdstad Rabat gebracht werd. Waarschijnlijk werd daar een autopsie uitgevoerd, al is daarover officieel niets naar buiten gebracht. Koning Mohammed VI heeft de ouders gebeld om zijn condoleances over te brengen.