Honderden pompen ingezet om voetballertjes uit Thaise grot te redden

De afgelopen dagen is de hoeveelheid water in de grot met 40 procent gedaald, zodat er nu een modderige strook van 1,5 km vrij is voor de jongens die ze zonder duiken - maar wel met klimmen - kunnen afleggen. Dat bevestigt een verantwoordelijke aan de Britse krant The Guardian.



De focus ligt vandaag op het deel van de grot waar het water nog altijd tot tegen het plafond staat. Het is de bedoeling om het te laten zakken tot borsthoogte, zodat de voetbalploeg ook daar door kan met enkel zwemvesten aan. Als de reddingswerkers daarin slagen, dan rest er nog een afstand van 2,5 km tot waar de jongens en de coach verblijven.



Het is moeilijk in te schatten hoe lang dat pompen duurt. Maar dit weekend wordt er moessonregen verwacht, die de grotten al snel weer zou doen vollopen. En dat zou betekenen dat de ploeg nog maandenlang vastzit.