Honderden vogels vallen dood neer tijdens oud en nieuw in Rome

Op social media gingen al snel beelden rond van een straat in de binnenstad die bezaaid is met dode vogels, het gros spreeuwen. Een automobilist filmde de vogels die over de hele straat nabij het Terministation verspreid lagen. Hij postte de video op YouTube. “Ze zijn gestorven door het vuurwerk. Het is beschamend, triestig, ongelooflijk”, zegt hij in het filmpje.



De precieze oorzaak van de massale sterfte wordt nog onderzocht. Volgens dierenrechtenorganisaties kan het zijn dat de angst voor de harde knallen zo groot was dat de harten van de dieren plotseling stopten met kloppen. Een andere theorie is dat de vogels in paniek tegen gebouwen of elektriciteitskabels zijn gevlogen. Activisten roepen op tot een verbod op knalvuurwerk.