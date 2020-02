Hondje astronaute door het dolle heen als baasje na jaar thuiskomt

videoHet filmpje van de thuiskomst van astronaute Christina Koch gaat viral op internet. Na een verblijf van bijna een jaar in de ruimte, is haar hondje genaamd LBD door het dolle heen als hij haar weer ziet.

Koch deelt een hartverwarmende videootje van haar thuiskomst op Twitter. LBD - dat staat voor Little Brown Dog - piept, keft, springt, likt en draait van blijdschap als ze doorheeft wie eraan komt. Als Koch eenmaal binnen is, dan is het teefje niet meer te houden en komt ze letterlijk poten te kort om haar enthousiasme te tonen.

,,Ik weet niet wie er blijer is; ik of zij. Maar blij dat ze me na een jaar nog herkent’’, schrijft de astronaute bij het clipje.

De Amerikaanse verbleef 328 dagen in het International Space Station, nooit eerder verbleef een vrouw zo lang in de ruimte. Bij thuiskomst in Galveston in de staat Texas had haar man de keuken vol met chips en salsasaus gezet, haar favoriete snack die ze een jaar had moeten missen. Daarna ging ze met haar man Bob en LBD naar het strand. Koch deelde het filmpje met LBD omdat ‘het zo'n mooi symbool is van thuiskomen bij de mensen en de plek waar je zo van houdt om dan ook je lievelingsdier te zien.’’

Koch - een ingenieur in de elektronica - keerde 6 februari terug op aarde en drie dagen later was ze weer sterk genoeg om naar huis te gaan. Het maandenlange leven in gewichtloosheid eiste wel zijn tol. ,,Ik voelde me als een baby van twee weken die zijn eigen hoofd nog niet recht kan houden.’’ Gelukkig had ze geen last van zere voeten en een schrale huid, problemen waar veel astronauten mee kampen na een lang verblijf in de ruimte.

Volledig scherm Koch in de ruimte. © AP