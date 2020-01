Honduras verplaatst ambassade Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem

3 op 10 Nederlan­ders twijfelt aan klimaatver­an­de­ring (of gelooft er niks van)

17 januari Terwijl het kabinet volop bezig is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zo klimaatverandering tegen te gaan, twijfelt nog zo'n een op de vijf Nederlanders of er überhaupt wel sprake is van een veranderend klimaat. Zeven procent van de mensen in ons land denkt zelfs dat er helemaal geen sprake is van klimaatverandering.