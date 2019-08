Hongaarse politie spoort auto Nederlandse drugshandelaren Sziget op: nog meer drugs

Vandaag melden enkele lokale media, dat de politie tijdens het onderzoek in de tent van het tweetal en het doorzoeken van het kluisje op het festivalterrein ook een sleutel vonden. Volgens het Hongaarse 444 wilden de Nederlanders eerst niks vertellen over de sleutel. Maar nu is het agenten toch gelukt uit te vogelen waarvoor de sleutel dient. Het is een autosleutel en het bijbehorende voertuig werd aangetroffen in de Reményi Ede-straat in het negentiende district van de Hongaarse hoofdstad.



Op door de politie vrijgegeven beelden van het doorzoeken van de blauwgrijze combo is te zien hoe nog meer tassen met xtc-tabletten en voorgerolde joints worden aangetroffen. Het zou gaan om nog eens zo'n 4000 tabletten en 15 kilogram joints. Alles bij elkaar zo'n 17 kilo, aldus de politie. Ook zijn prijslijstjes te zien die eerder ook al op het festivalterrein werden aangetroffen. De totale straatwaarde van alle gevonden drugs bedraagt daarmee volgens de politie inmiddels honderd miljoen Hongaarse Forinten (omgerekend ruim 300.000 euro). Eerder had de politie al aangegeven dat de gevonden drugs de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het muziekfestival betekenden.