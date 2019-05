Hongarije arresteert kapitein rampschip Donau

Netflix en Disney dreigen te stoppen met opnames in Georgia vanwege abortuswet

21:28 De grote entertainmentbedrijven Disney, Netflix en WarnerMedia, ook bekend van HBO, dreigen geen films en series meer op te nemen in de Amerikaanse staat Georgia. Dat vanwege de wet die daar is aangenomen die de mogelijkheid van abortus flink inperkt. Georgia was de afgelopen jaren erg in trek als filmlocatie.