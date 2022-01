Hoofd veiligheidsdienst Kazachstan vastgezet wegens verraad, Duitsland schort wapenleveringen op

Topman Massimov stond bekend als bondgenoot van de nog altijd invloedrijke vorige president Noersoeltan Nazarbajev. Waarom hij precies is vastgezet is nog onduidelijk, maar volgens sommige waarnemers gaat achter de onrust een machtsstrijd binnen de politieke elite schuil. President Tokajev heeft recentelijk meer bondgenoten van zijn voorganger Nazarbajev opzij geschoven die nog topposities zaten.



In delen van Kazachstan is het al dagen onrustig, nadat de prijs voor lpg werd verhoogd. In de stad Almaty braken grootschalige rellen uit tegen de regering, waarbij overheidsgebouwen in brand zijn gestoken en winkels zijn geplunderd. Bij de onlusten verloren tientallen agenten en betogers het leven en raakten honderden gewond. Er zijn naar verluidt duizenden arrestaties verricht.



Het is onduidelijk hoe de situatie momenteel in Kazachstan is. Volgens de staatstelevisie traden veiligheidstroepen in de nacht van vrijdag op zaterdag in meerdere steden tegen demonstranten op. Een lokale nieuwssite meldt dat in Almaty op zeker twee plekken schietpartijen plaatsvonden. Ook waren er explosies en spraken ooggetuigen over een brandende auto.