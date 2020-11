Hoofdstad Eritrea weer door raketten uit Tigray getroffen

De Eritrese hoofdstad Asmara is dit weekend weer beschoten met raketten vanuit de Noord-Ethiopische regio Tigray, volgens Amerikaanse diplomaten in de stad. Het is de derde keer, sinds begin deze maand in Tigray de strijd losbarstte tussen federale troepen en strijders van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF). De luchthaven van Asmara en militaire installaties zouden het doelwit zijn geweest.

Voor de eerste raketaanval heeft twee weken terug het TPLF de verantwoordelijkheid opgeëist, maar over de volgende twee aanvallen heeft het front zich niet uitgelaten. Volgens het TPLF helpt Eritrea de Ethiopische troepen. De autoriteiten in Eritrea hebben zoals gebruikelijk in het dictatoriaal geregeerde land niets laten weten. Het land is al sinds 1993 vrijwel van de buitenwereld afgesloten en geldt als ‘het Noord-Korea van Afrika’.

Zaterdag heeft de Ethiopische premier Abiy Ahmed gezegd dat de hoofdstad van Tigray is heroverd op de opstandelingen van het TPLF. Eritrea en het TPLF zijn bittere vijanden. Het Eritrese front was in Ethiopië als politieke partij 27 jaar aan de macht en raakte in de jaren 1998 - 2000 in een bloedige oorlog met Eritrea verwikkeld. Eritrea maakt aanspraken op grondgebied dat de Tigrayers niet willen afstaan. Premier Ahmed heeft beloofd die gebieden aan Eritrea over te dragen.

De oorlog tussen Ethiopië en Eritrea werd door Abiy Ahmed kort nadat hij de macht verwierf in 2018 officieel beëindigd. Hij kreeg er het jaar erop de Nobelprijs voor de Vrede voor. Het TPLF heeft in de hoofdstad Addis Abeba de macht verloren, maar het heeft de noordelijke regio, waar circa 6 procent van de ruim honderd miljoen Ethiopiërs woont, nog steeds als machtsbasis.

Massamoorden

De regering van Ethiopië meldde medio november dat ze een mensenrechtencommissie naar de noordelijke regio Tigray zou sturen na berichten over mogelijk honderden burgers die daar zijn vermoord. Premier Abiy Ahmed zei toen dat troepen die loyaal zijn aan het TPLF, de partij die Tigray bestuurt, verantwoordelijk zijn voor de moorden.

De huidige premier Abiy Ahmed behoort tot de grootste etnische bevolkingsgroep, de Oromo (bijna 35 procent van de bevolking van meer dan 100 miljoen inwoners). Sinds 1994 is Ethiopië een land dat tien deelstaten heeft die op etnische basis zijn gevormd, wat tot veel spanningen heeft geleid. Abiy Ahmed streeft naar ingrijpende hervormingen en raakte in conflict met de TPLF. In augustus kregen ze slaande ruzie over het al of niet houden van verkiezingen en op 4 november werd een basis van het federale leger in Mekelle aangevallen. Tot zaterdag woedde daarom strijd tussen het federale leger en de strijdkrachten van Tigray.

Tienduizenden mensen zouden zijn ontheemd of gevlucht en naar schatting meer dan duizend burgers en militairen zouden al zijn omgekomen.