Hoogzomer en flink warm in Europese vakantielanden

De zomer komt terug in Nederland , maar ook vakantiegangers in Europa kunnen zich opmaken voor hitte. In Spanje en Frankrijk neemt de kans op een hittegolf steeds meer toe. In Spanje is het op sommige plekken al zeer heet.

Wie dit weekend in de auto stapt hoeft zich over het weer geen zorgen te maken. Behalve als de airco in de auto ontbreekt. ,,Het weerbeeld is rustig en zal niet een rol spelen in het verkeer. Alleen in het Alpengebied kan een regen of onweersbui voor wat extra vertraging zorgen’’, zegt Raymond Klaassen van Weerplaza.

Zweten in Spanje

Eenmaal in Spanje kunnen vakantiegangers zich opmaken voor hitte. Veel hitte. ,,Vooral in het zuiden en centrale deel van Spanje wordt het erg heet met lokaal temperaturen van maximaal 40 graden. Maar ook in de regio Zaragoza wordt het heet met 35 tot 40 graden.’’

In een tentje is ook het zweten. ,,’s Nachts daalt op de warmste plekken de temperatuur niet onder de 20 graden. Ook in Spanje spreekt men dan van tropische nachten. De Spaanse weerdiensten waarschuwen voor een hittegolf. In een groot deel van het land is dan ook een code geel actief.’’

Frankrijk volgende week heet

Met een zuidelijke stroming wordt de warmte vanuit Noord-Afrika en Spanje volgende week ook naar Frankrijk getransporteerd. ,,De temperatuur gaat daar flink oplopen. In het weekend is het op de warmste plekken tussen 30 en 35 graden, vanaf maandag kan het in een groot deel van het land 35 tot 40 graden worden’’, aldus Klaassen.

Rust in Italië

Eerder deze week werd een groot deel van Italië nog geconfronteerd met forse buien die op veel plaatsen tot overlast hebben geleid. Dat zal niet meer het geval zijn. ,,De komende dagen wordt het weerbeeld in Italië rustiger dankzij de invloed van een opbouwend hogedrukgebied.’’

,,Toch is een enkele regen- of onweersbui aan het einde van de middag niet helemaal uitgesloten dit weekend. Vooral in het noorden moet men nog rekening houden met een bui. Al met al kunnen we stellen dat het warm en zonnig zomerweer gaat worden in de laars van Europa met maxima tussen 30 en 35 graden.’’

Zomers in Duitsland