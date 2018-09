Hoongelach bij VN voor zichzelf ophemelende Trump

74-jarige man vijf dagen na helse brand levend aangetrof­fen in kamer

14:46 Vijf dagen na een verwoestende brand in een Amerikaans bejaardentehuis is een 74-jarige man levend teruggevonden in zijn kamer. Toen een werkploeg de kamers afging om de schade op te nemen, stuitten ze op de oude baas. Gek genoeg had niemand de man gemist na de ontruiming.