Hoop voor uitgehongerde, mishandelde beren Armenië

Het is een eeuwenoude traditie in Armenië om beren te houden. Vaak worden ze gevangen als ze jong zijn en zijn ze er de rest van hun leven alleen voor het vermaak van toeristen. Ze worden in een kooi gestopt of in donkere kelders verborgen met amper water of voedsel. Volgens IAR wacht elk jaar meer dan 150 wilde beren dit lot. Sommige van deze mentaal en fysiek beschadigde dieren belanden uiteindelijk op het menu van restaurants.



De dierenrechtenorganisatie heeft deze maand een grote campagne opgezet om de beren te bevrijden. ,,Het is verbijsterend om vast te stellen hoe deze beren moeten leven", zegt Alan Knight van IAR. ,,Ze zitten al jaren in deze vuile en stinkende kooien en moeten overleven op wat etensrestjes. Uit verveling bonken ze met hun hoofd tegen de stalen stangen van hun kooi. Het maakt me ziek."



De Armeense regering heeft haar steun toegezegd. IAR hoopt zeker tachtig beren een beter leven te geven. De operatie kost 4.000 euro per beer. Het is de bedoeling dat de dieren opnieuw in het wild worden uitgezet. IAR bouwt ook een beschermd toevluchtsoord voor de beren die niet meer in het wild kunnen overleven.