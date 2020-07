Horrorongeluk Australisch pretpark schuld eigenaar, boete tot 3 miljoen

Het ongeluk in wildwaterattractie Thunder River Rapids Ride was vier jaar geleden wereldnieuws. Het bootje - waar in totaal zes bekenden van elkaar zaten - kwam vast te zitten op de transportband van de attractie, waardoor dit vervolgens kantelde. Vier volwassenen raakten bekneld en overleefden de crash niet. De andere inzittenden, twee jonge kinderen, werden uit het bootje gelanceerd, maar bleven ongedeerd. ,,Misschien dankzij de hulp van God of iemand, maar van wat ik heb gezien lijkt het me een wonder dat iemand daar levend uit is gekomen’', zei de politie toen. ,,Als we dankbaar moeten zijn voor iets, dan is het wel voor dat.’'