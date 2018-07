Hoteleigenaar daagt meer dan 1.000 slachtoffers van schietpartij Las Vegas voor de rechtbank

MGM Resorts International, dat het hotel bezit, wil zo voorkomen dat het aansprakelijk wordt gesteld voor al het leed en schadevergoedingen aan de slachtoffers en hun nabestaanden moet uitkeren. De slachtoffers worden nergens van beschuldigd en de hoteleigenaar wil ook geen geld zien. De zaak is puur, benadrukt een woordvoerster, om de eigen reputatie te beschermen. Het bedrijf kan, als de rechter MGM in het gelijk stelt, de uitspraak gebruiken om schadeclaims van slachtoffers en nabestaanden ongegrond te verklaren. De 64-jarige Stephen Paddock schoot op 1 oktober vanuit zijn hotelkamer in het Mandalay Bay Hotel 58 mensen dood. Elf minuten lang vuurde met automatische wapens meer dan duizend kogels af op bezoekers van een muziekfestival. Naast de doden vielen honderden gewonden.

Niets te verwijten

Volgens MGM Resorts valt het hotel niets te verwijten. ,,De eisers hebben geen enkele verantwoordelijkheid jegens de gedaagden", staat in de aanklacht. De hoteleigenaar stelt verder dat het niet aansprakelijk is, omdat alle veiligheidsmaatregelen in acht waren genomen. Zo was het beveiligingsbedrijf dat was ingehuurd, gecertificeerd door het Amerikaanse ministerie voor binnenlandse veiligheid. In november vorig jaar claimden 450 slachtoffers in een aanklacht dat Mandalay Bay strenger had moeten beveiligen.