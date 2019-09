Hotelmagnaat Barron Hilton (91) overleden

Tientallen jongeren filmden doodstrijd 16-jarige jongen in winkelcen­trum

20 september In de Amerikaanse staat New York is grote onrust ontstaan nadat een tiener de dood vond bij een vechtpartij. Minstens vijftig en mogelijk zelfs zeventig omstanders waren getuige van het incident, maar grepen niet in. Ze lieten de 16-jarige Khaseen Morris aan zijn lot over, filmden zijn doodstrijd en zetten de heftige beelden op sociale media zoals Snapchat.