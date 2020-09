Hotels, restaurants, sportclubs en de meeste scholen zijn wéér dicht in Israël

Moordenaar geëxecu­teerd in VS

25 september In een gevangenis in Terre Haute in de Amerikaanse staat Indiana is de federale doodstraf uitgevoerd bij een zwarte man. De voor moord veroordeelde Christopher Vialva werd donderdag geëxecuteerd met een injectie. Het is de zesde federale executie sinds de hervatting daarvan afgelopen zomer en de tweede deze week. Vialva is de eerste zwarte man die de doodstraf heeft gekregen.