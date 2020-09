Huis van activiste Rosa Parks tentoongesteld in Italië met soundtrack rond George Floyd

Het huis waarin de Amerikaanse activiste Rosa Parks woonde na haar beroemde opstand tegen rassenscheiding wordt vanaf vandaag tentoongesteld in Italië. Het verblijf, dat oorspronkelijk in Detroit stond, is te zien voor de centrale binnenplaats van het koninklijk paleis in Napels.

Dit is de laatste plek waar het huis te bezoeken is, nadat het eerder ook al in Duitsland te bezichtigen was. De jarenlange reis van het gebouw begon toen het nichtje van Parks het huis redde van de sloop na de kredietcrisis in 2008. Zij doneerde het aan een Amerikaanse artiest die het herbouwde, zodat het grote publiek het verblijf kon bewonderen. Er was namelijk geen permanente plek voor te vinden in de Verenigde Staten.

De tentoonstelling van het huis is nu extra relevant, gezien de toenemende spanningen rondom racisme in de Verenigde Staten. Bij het huis is een soundtrack genaamd 8:46 te horen, waarvan de titel en de lengte verwijzen naar het tijdsbestek waarin George Floyd in mei bij een aanvaring met witte agenten om het leven kwam. De dood van de zwarte man leidde over de hele wereld tot nieuwe Black Lives Matter-protesten tegen racisme en buitenproportioneel politiegeweld.

Historisch

Kunstenaar Ryan Mendoza vraagt al meer dan vijf jaar aandacht voor het historische belang van het huis, waarin Parks kort woonde na haar beroemde opstand in 1955. De activiste weigerde in Montgomery (Alabama) haar stoel in de bus af te staan aan een witte passagier. Hierop volgde de jarenlange boycot door de zwarte bevolking van het gebruiken van stadsbussen. Dit wordt gezien als de eerste grote Amerikaanse demonstratie tegen de rassenscheiding.

Mendoza wil dat Amerika zich ‘het huis herinnert waarvan ze niet wisten dat ze het vergeten waren’. De in 2005 overleden Parks woonde met haar broer en zijn familie in het kleine huis in Detroit in de tijd dat ze met moeite een nieuw leven probeerde te beginnen na meerdere doodsbedreigingen vanwege haar protest. Volgens haar familie woonde ze daar met zeventien familieleden.

