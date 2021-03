Huis van Afgevaardigden VS keurt wetsvoorstel legalisering illegalen goed

Moord op Britse Sarah (33): verdachte agent ‘werkte in gebied vindplaats lijk’

13 maart De Londense agent (48) die is aangeklaagd voor het ontvoeren en vermoorden van de 33-jarige Sarah Everard, werkte vroeger in het gebied waar het lichaam van de vrouw werd gevonden. Dat melden Britse media. De moord ontketende een landelijk debat over de angst voor seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte.