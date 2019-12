Huisarts betastte intieme plekken vrouwelijke patiënten voor eigen plezier

Een 50-jarige huisarts uit het plaatsje Romford bij Londen is vandaag door een rechter schuldig bevonden aan in totaal 25 seksuele delicten bij zes vrouwelijke patiënten. Dokter Manish Shah haalde de vrouwen met heftige verhalen over om in- en uitwendige onderzoeken op intieme plekken bij ze te doen terwijl daar geen enkele reden voor was.

Volgens Britse media vonden de misdrijven plaats tussen 2009 en 2013. In dat laatste jaar werd Shah geschorst na een reeks klachten, aangiftes en intensief politieonderzoek. De arts, die alle feiten nog steeds in alle toonaarden ontkent, ging tegen dat tijdelijke ontslag in beroep. De rechter oordeelde vandaag dat hij zich wel degelijk aantoonbaar schuldig had gemaakt aan het ‘stelselmatig betasten en bevoelen’ van de patiënten. Hij werd eerder al veroordeeld voor soortgelijke delicten bij zeventien andere vrouwen.



Shah ging, aldus de rechter, op uiterst sluwe wijze te werk in zijn ooit zo succesvolle praktijk. Zo vertelde hij een vrouw, die alleen maar last van een schouder had, dat hij haar borsten eens grondig op kanker wilde checken. Daarbij hing hij het waargebeurde verhaal op over Hollywoodactrice Angelina Jolie die wegens erfelijke aanleg voor borstkanker preventief haar borsten liet amputeren. De geschrokken vrouw geloofde zijn advies om zich direct te laten testen en liet de handelingen toe. Met het Jolie-verhaal haalde hij naderhand meerdere vrouwen over. En die lieten alles toe.



Meerdere van zijn slachtoffers waren minderjarig; het jongste was pas elf jaar. Hij zou zijn patiënten soms bijzonder seksueel hebben benaderd, bijvoorbeeld door hen te kussen en knuffelen en ze zijn ‘sterren’ te noemen.

‘Medisch verantwoord’

Bij andere patiënten ging hij nog een flinke stap verder. Zo verkondigde hij aan vrouwen met bijvoorbeeld buikklachten het heftige, eveneens ware verhaal over de Britse realityster Jade Goody die in 2009 overleed aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Goody kwam er pas in een laat stadium achter wat ze onder de leden had. Shah adviseerde onderzoeken aan de vagina te doen, opdat hij de ziekte dan vroegtijdig kon opsporen. En hij stelde dat zijn manier van ‘voelen’ in andere landen dan Groot-Brittannië heel gangbaar was. Oftewel, de vrouwen hadden in zijn ogen geluk dat hij toevallig de enige in de buurt was die de ziekte op deze ‘medisch verantwoorde’ wijze kon opsporen.